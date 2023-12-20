Головні новини Харкова 20.12: нічний приліт у житловому районі, дані Генштабу
Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:46
Три атаки та авіаудар на Харківщині — дані Генштабу ЗСУ
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки ворога поблизу Синьківки Харківської області”, – повідомив Генштаб ЗСУ. Також по Синьківці припав російський авіаудар.
07:16
Терехов повідомив про удар по депо в Харкові
“Нічні ракетні удари прийшлися по території одного з транспортних депо, де і так від ворожих обстрілів живого місця немає. Це суто цивільний обʼєкт”, – поінформував вранці 20 грудня мер Харкова Ігор Терехов.
07:07
Вночі у Харкові пролунали два вибухи
Вночі у Харкові лунали вибухи. Слідом за першим завила повітряна тривога. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник заявив, що ворог завдає ударів по місту.
Пізніше мер Харкова Ігор Терехов підтвердив два прильоти біля житлових будинків в одному з найбільш постраждалих районів міста.
Моніторингові телеграм-канали також попереджали про ракетну небезпеку в Чугуєві. Станом на 7:00 ранку 20 грудня мер Чугуєва та начальник ХОВА не підтвердили цю інформацію.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 07:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".