“Живого місця немає” – Терехов повідомив, куди вдарили ракети вночі в Харкові
Мер Харкова Ігор Терехов зранку 20 грудня уточнив інформацію про місце нічних “прильотів” у Харкові.
“Нічні ракетні удари прийшлися по території одного з транспортних депо, де і так від ворожих обстрілів живого місця немає. Це суто цивільний обʼєкт”, – зазначив мер міста.
Раніше він повідомляв про те, що удару зазнав один із “найбільш постраждалих районів” Харкова – ракети влучили біля житлових будинків.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: прилет, ракетний удар, терехов;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 07:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов зранку 20 грудня уточнив інформацію про місце нічних “прильотів” у Харкові".