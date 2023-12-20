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“Живого місця немає” – Терехов повідомив, куди вдарили ракети вночі в Харкові

Події 07:11   20.12.2023
Оксана Горун
“Живого місця немає” – Терехов повідомив, куди вдарили ракети вночі в Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов зранку 20 грудня уточнив інформацію про місце нічних “прильотів” у Харкові.

“Нічні ракетні удари прийшлися по території одного з транспортних депо, де і так від ворожих обстрілів живого місця немає. Це суто цивільний обʼєкт”, – зазначив мер міста.

Раніше він повідомляв про те, що удару зазнав один із “найбільш постраждалих районів” Харкова – ракети влучили біля житлових будинків.

Читайте також:  Вибухи у Харкові: Терехов повідомив про два “прильоти” біля житлових будинків

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 07:11;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов зранку 20 грудня уточнив інформацію про місце нічних “прильотів” у Харкові".