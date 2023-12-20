“Живого місця немає” – Терехов повідомив, куди вдарили ракети вночі в Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов зранку 20 грудня уточнив інформацію про місце нічних “прильотів” у Харкові.

“Нічні ракетні удари прийшлися по території одного з транспортних депо, де і так від ворожих обстрілів живого місця немає. Це суто цивільний обʼєкт”, – зазначив мер міста.

Раніше він повідомляв про те, що удару зазнав один із “найбільш постраждалих районів” Харкова – ракети влучили біля житлових будинків.