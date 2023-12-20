Вибухи в Харкові: Терехов повідомив про два “прильоти” біля житлових будинків

Щонайменше два “прильоти” зафіксовано біля житлових будинків та цивільних обʼєктів в одному із найбільш постраждалих районів Харкова після вибухів близько першої години ночі 20 грудня.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

“Зараз на місці працюють рятувальники ДСНС. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється”, — інформує мер.

Нагадаємо, у Харкові було чутно щонайменше два вибухи, повітряна тривога була оголошена в регіоні о 1:00.