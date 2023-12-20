Взрывы в Харькове: Терехов сообщил о двух «прилетах» возле жилых домов

Как минимум два «прилета» зафиксировано возле жилых домов в одном из самых пострадавших районов Харькова после серии взрывов около часа ночи 20 декабря.

Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

«Сейчас на месте работают спасатели ГСЧС. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — информирует мэр.

Напомним, в Харькове было слышно по меньшей мере два взрыва, воздушная тревога была объявлена в регионе в 1:00.