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Взрывы в Харькове: Терехов сообщил о двух «прилетах» возле жилых домов

Происшествия 01:42   20.12.2023
Елена Нагорная
Взрывы в Харькове: Терехов сообщил о двух «прилетах» возле жилых домов

Как минимум два «прилета» зафиксировано возле жилых домов в одном из самых пострадавших районов Харькова после серии взрывов около часа ночи 20 декабря.

Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

«Сейчас на месте работают спасатели ГСЧС. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — информирует мэр.

Напомним, в Харькове было слышно по меньшей мере два взрыва, воздушная тревога была объявлена в регионе в 1:00.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 01:42;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как минимум два «прилета» зафиксировано возле жилых домов в одном из самых пострадавших районов Харькова после серии взрывов около часа ночи 20 декабря.".