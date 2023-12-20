В Харькове прогремели взрывы: Мельник подтверждает вражеские удары

В Харькове было слышно по меньшей мере два взрыва.

Первый прозвучал незадолго до объявления воздушной тревоги в регионе в 1:00, второй — после. Наблюдатели сообщают о пусках ракет с территории Белгородской области РФ.

«Харьковская, Днепропетровская, Кировоградская области — угроза применения баллистического вооружения!» — сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

«Харьковчане, находитесь в укрытиях, враг наносит удары!» — пишет начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

«Не покидайте укрытия до отбоя сигнала «Воздушная тревога». О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102″, — призывают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.