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В Харькове прогремели взрывы: Мельник подтверждает вражеские удары

Происшествия 01:06   20.12.2023
Елена Нагорная
В Харькове прогремели взрывы: Мельник подтверждает вражеские удары

В Харькове было слышно по меньшей мере два взрыва. 

Первый прозвучал незадолго до объявления воздушной тревоги в регионе в 1:00, второй — после. Наблюдатели сообщают о пусках ракет с территории Белгородской области РФ.

«Харьковская, Днепропетровская, Кировоградская области — угроза применения баллистического вооружения!» — сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

«Харьковчане, находитесь в укрытиях, враг наносит удары!» — пишет начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

«Не покидайте укрытия до отбоя сигнала «Воздушная тревога». О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102″, — призывают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 01:06;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове было слышно по меньшей мере два взрыва. ".