В Харькове прогремели взрывы: Мельник подтверждает вражеские удары
В Харькове было слышно по меньшей мере два взрыва.
Первый прозвучал незадолго до объявления воздушной тревоги в регионе в 1:00, второй — после. Наблюдатели сообщают о пусках ракет с территории Белгородской области РФ.
«Харьковская, Днепропетровская, Кировоградская области — угроза применения баллистического вооружения!» — сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
«Харьковчане, находитесь в укрытиях, враг наносит удары!» — пишет начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
«Не покидайте укрытия до отбоя сигнала «Воздушная тревога». О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102″, — призывают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, взрывы, ракети, тревога, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 01:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове было слышно по меньшей мере два взрыва. ".