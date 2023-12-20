У Харкові прогриміли вибухи: Мельник підтверджує ворожі удари

У Харкові було чутно щонайменше два вибухи.

Перший пролунав незадовго до оголошення повітряної тривоги у регіоні о 1:00, другий – після. Спостерігачі повідомляють про пуски ракет із території Бєлгородської області РФ.

“Харківська, Дніпропетровська, Кіровоградська області – загроза застосування балістичного озброєння!” – повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

“Харків’яни, перебувайте в укриттях, ворог завдає ударів!” – пише начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

“Не залишайте укриття до відбою сигналу “Повітряна тривога”. Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102″, — закликає ГУ Нацполіції в Харківській області.