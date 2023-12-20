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У Харкові прогриміли вибухи: Мельник підтверджує ворожі удари

Події 01:06   20.12.2023
Олена Нагорна
У Харкові прогриміли вибухи: Мельник підтверджує ворожі удари

У Харкові було чутно щонайменше два вибухи. 

Перший пролунав незадовго до оголошення повітряної тривоги у регіоні о 1:00, другий – після. Спостерігачі повідомляють про пуски ракет із території Бєлгородської області РФ. 

“Харківська, Дніпропетровська, Кіровоградська області – загроза застосування балістичного озброєння!” – повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

“Харків’яни, перебувайте в укриттях, ворог завдає ударів!” – пише начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

“Не залишайте укриття до відбою сигналу “Повітряна тривога”. Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102″, — закликає ГУ Нацполіції в Харківській області.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 01:06;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові було чутно щонайменше два вибухи. ".