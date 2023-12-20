Угроза новых ракетных ударов сохраняется — начальник Харьковского гарнизона

Около часа ночи 20 декабря враг в очередной раз нанес удары по Харьковской области, подтверждает начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

«На данный момент ракет в воздухе нет. Угроза новых ракетных ударов сохраняется, поэтому не покидайте укрытия до отбоя воздушной опасности! Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается», — пишет Мельник.

Напомним, в Харькове было слышно по меньшей мере два взрыва, воздушная тревога была объявлена в регионе в 1:00.