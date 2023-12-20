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Загроза нових ракетних ударів зберігається – начальник Харківського гарнізону

Події 01:21   20.12.2023
Олена Нагорна
Загроза нових ракетних ударів зберігається – начальник Харківського гарнізону

Близько першої години ночі 20 грудня ворог вкотре завдав ударів по Харківській області, підтверджує начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник. 

“На цей час ракет у повітрі немає. Загроза нових ракетних ударів зберігається, тому не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється”, — пише Мельник.

Нагадаємо, у Харкові було чутно щонайменше два вибухи, повітряна тривога була оголошена в регіоні о 1:00.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 01:21;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько першої години ночі 20 грудня ворог вкотре завдав ударів по Харківській області, підтверджує начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник. ".