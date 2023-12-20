Загроза нових ракетних ударів зберігається – начальник Харківського гарнізону

Близько першої години ночі 20 грудня ворог вкотре завдав ударів по Харківській області, підтверджує начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

“На цей час ракет у повітрі немає. Загроза нових ракетних ударів зберігається, тому не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється”, — пише Мельник.

Нагадаємо, у Харкові було чутно щонайменше два вибухи, повітряна тривога була оголошена в регіоні о 1:00.