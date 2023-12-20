«Живого места нет» — Терехов сообщил, куда ударили ракеты ночью в Харькове
Мэр Харькова Игорь Терехов утром 20 декабря уточнил информацию о месте ночных «прилетов» в Харькове.
«Ночные ракетные удары пришлись по территории одного из транспортных депо, где и так от вражеских обстрелов живого места нет. Это чисто гражданский объект», — отметил мэр города.
Раньше он сообщал о том, что удар пришелся по одному «из наиболее пострадавших районов» Харькова — возле жилых домов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: прилет, ракетний удар, терехов;
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 07:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов утром 20 декабря уточнил информацию о месте ночных «прилетов» в Харькове".