«Живого места нет» — Терехов сообщил, куда ударили ракеты ночью в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов утром 20 декабря уточнил информацию о месте ночных «прилетов» в Харькове.

«Ночные ракетные удары пришлись по территории одного из транспортных депо, где и так от вражеских обстрелов живого места нет. Это чисто гражданский объект», — отметил мэр города.

Раньше он сообщал о том, что удар пришелся по одному «из наиболее пострадавших районов» Харькова — возле жилых домов.