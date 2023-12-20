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«Живого места нет» — Терехов сообщил, куда ударили ракеты ночью в Харькове

Происшествия 07:11   20.12.2023
Оксана Горун
«Живого места нет» — Терехов сообщил, куда ударили ракеты ночью в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов утром 20 декабря уточнил информацию о месте ночных «прилетов» в Харькове.

«Ночные ракетные удары пришлись по территории одного из транспортных депо, где и так от вражеских обстрелов живого места нет. Это чисто гражданский объект», — отметил мэр города.

Раньше он сообщал о том, что удар пришелся по одному «из наиболее пострадавших районов» Харькова — возле жилых домов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 07:11;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов утром 20 декабря уточнил информацию о месте ночных «прилетов» в Харькове".