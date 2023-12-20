Обстріляли понад 70 разів: Терехов показав Салтівське депо після нічного удару
Салтівське трамвайне депо в Харкові, яке зазнало пошкоджень внаслідок російського ракетного удару в ніч проти 20 грудня, загалом з початку повномасштабного вторгнення зазнавало обстрілів понад 70 разів.
Про це повідомив у телеграмі мер Ігор Терехов і зазначив, що вже перестав рахувати кількість “прильотів” по міському громадському транспорту.
“Єдине, що хочу сказати, — жодні російські ракети не здатні зупинити нас на шляху до відновлення Харкова. Ми все одно продовжуватимемо жити та працювати“, – написав міський голова.
Фото: телеграм Ігоря Терехова
Як повідомляв директор Салтівського трамвайного депо Владислав Приймак, на території знаходиться техніка, яка не експлуатується. Внаслідок нічного “прильоту” було пошкоджено будівлю, розлетілися уламки. Незначно пошкоджені кілька одиниць техніки, пише Укрінформ.
“Перші «прильоти» тут були саме 24-го (лютого 2022 року – ред.). Наймасовіші обстріли були в березні та тривали весь місяць. Основні пошкодження були завдані саме тоді. Потім вони були вже не так часто, але тривали аж до серпня, останні «прильоти» (до ночі 20 грудня – ред.) були в серпні 2022 року”, – сказав Приймак.
Попередні збитки депо через обстріли оцінюють у понад 300 мільйонів гривень.
Нагадаємо, у Харкові близько першої години ночі 20 грудня пролунали два вибухи. Терехов повідомив, що два «прильоти» зафіксовано біля житлових будинків та цивільних об’єктів в одному із найбільш постраждалих районів міста. За даними облуправління Нацполіції, армія РФ вдарила по Салтівському району попередньо ракетами С-300.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: вибух, депо, ракета, салтовское депо, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 19:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Салтівське трамвайне депо в Харкові, яке зазнало пошкоджень внаслідок російського ракетного удару в ніч проти 20 грудня, загалом з початку повномасштабного вторгнення зазнавало обстрілів понад 70 разів.".