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Обстреливали более 70 раз: Терехов показал Салтовское депо после ночного удара

Общество 19:58   20.12.2023
Елена Нагорная
Обстреливали более 70 раз: Терехов показал Салтовское депо после ночного удара Фото: Telegram Игоря Терехова

Салтовское трамвайное депо в Харькове, получившее повреждения в результате российского ракетного удара в ночь на 20 декабря, в целом с начала полномасштабного вторжения подвергалось обстрелам более 70 раз.

Об этом сообщил в Telegram мэр Игорь Терехов и отметил, что уже перестал считать количество «прилетов» по городскому общественному транспорту.

«Единственное, что хочу сказать, — никакие российские ракеты не способны остановить нас на пути к восстановлению Харькова. Мы все равно будем продолжать жить и работать», — написал городской голова.


Фото: Telegram Игоря Терехова

Как сообщал директор Салтовского трамвайного депо Владислав Приймак, на территории находится техника, которая не эксплуатируется. В результате ночного «прилета» было повреждено здание, разлетелись обломки. Незначительно повреждены несколько единиц техники, пишет Укринформ.

«Первые «прилеты» здесь были именно 24-го (февраля 2022 года — ред.). Самые массовые обстрелы были в марте и продолжались весь месяц. Основные повреждения были нанесены именно тогда. Потом они были уже не так часто, но продолжались вплоть до августа, последние «прилеты» (до ночи 20 декабря — ред.) были в августе 2022 года», — сказал Приймак.

Предварительные убытки депо из-за обстрелов оценивают на более чем 300 миллионов гривен.

Напомним, в Харькове около часа ночи 20 декабря прогремели два взрыва. Терехов сообщил, что два «прилета» зафиксировано возле жилых домов и гражданских объектов в одном из самых пострадавших районов города. По данным облуправления Нацполиции, армия РФ ударила по Салтовскому району предварительно ракетами С-300. В результате были повреждены жилой объект и имущество транспортного гражданского предприятия.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 19:58;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Салтовское трамвайное депо в Харькове, получившее повреждения в результате российского ракетного удара в ночь на 20 декабря, в целом с начала полномасштабного вторжения подвергалось обстрелам более 70 раз.".