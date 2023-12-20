Обстреливали более 70 раз: Терехов показал Салтовское депо после ночного удара
Салтовское трамвайное депо в Харькове, получившее повреждения в результате российского ракетного удара в ночь на 20 декабря, в целом с начала полномасштабного вторжения подвергалось обстрелам более 70 раз.
Об этом сообщил в Telegram мэр Игорь Терехов и отметил, что уже перестал считать количество «прилетов» по городскому общественному транспорту.
«Единственное, что хочу сказать, — никакие российские ракеты не способны остановить нас на пути к восстановлению Харькова. Мы все равно будем продолжать жить и работать», — написал городской голова.
Фото: Telegram Игоря Терехова
Как сообщал директор Салтовского трамвайного депо Владислав Приймак, на территории находится техника, которая не эксплуатируется. В результате ночного «прилета» было повреждено здание, разлетелись обломки. Незначительно повреждены несколько единиц техники, пишет Укринформ.
«Первые «прилеты» здесь были именно 24-го (февраля 2022 года — ред.). Самые массовые обстрелы были в марте и продолжались весь месяц. Основные повреждения были нанесены именно тогда. Потом они были уже не так часто, но продолжались вплоть до августа, последние «прилеты» (до ночи 20 декабря — ред.) были в августе 2022 года», — сказал Приймак.
Предварительные убытки депо из-за обстрелов оценивают на более чем 300 миллионов гривен.
Напомним, в Харькове около часа ночи 20 декабря прогремели два взрыва. Терехов сообщил, что два «прилета» зафиксировано возле жилых домов и гражданских объектов в одном из самых пострадавших районов города. По данным облуправления Нацполиции, армия РФ ударила по Салтовскому району предварительно ракетами С-300. В результате были повреждены жилой объект и имущество транспортного гражданского предприятия.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, депо, ракета, салтовское депо, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 19:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Салтовское трамвайное депо в Харькове, получившее повреждения в результате российского ракетного удара в ночь на 20 декабря, в целом с начала полномасштабного вторжения подвергалось обстрелам более 70 раз.".