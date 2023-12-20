Удар ракетами по Салтівському району Харкова – інформація ДСНС
У ДСНС повідомили, що нічний ракетний удар обійшовся без жертв та постраждалих.
“Біля 01:00 окупати поцілили двома ракетами по Салтівському району Харкова. Рятувальники провели обстеження враженої території. Жертв та постраждалих виявлено не було”, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
За даними рятувальників, також о третій годині ночі ворог ударив по селу Курилівка. Так спалахнув приватний будинок – вогонь охопив 150 кв. метрів.
“Пожежу гасили 10 рятувальників на двох автоцистернах. Вони впоралися із завданням о 05:00. Постраждалих немає”, – зазначили в ДСНС.
Читайте також: Головні новини Харкова 20.12: нічний приліт у житловому районі, зведення Генштабу
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, ракетний удар, салтовка;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Удар ракетами по Салтівському району Харкова – інформація ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 07:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили, що нічний ракетний удар обійшовся без жертв та постраждалих".