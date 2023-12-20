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Удар ракетами по Салтівському району Харкова – інформація ДСНС

Події 07:54   20.12.2023
Оксана Горун
Удар ракетами по Салтівському району Харкова – інформація ДСНС

У ДСНС повідомили, що нічний ракетний удар обійшовся без жертв та постраждалих.

“Біля 01:00 окупати поцілили двома ракетами по Салтівському району Харкова. Рятувальники провели обстеження враженої території. Жертв та постраждалих виявлено не було”, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За даними рятувальників, також о третій годині ночі ворог ударив по селу Курилівка. Так спалахнув приватний будинок – вогонь охопив 150 кв. метрів.

“Пожежу гасили 10 рятувальників на двох автоцистернах. Вони впоралися із завданням о 05:00. Постраждалих немає”, – зазначили в ДСНС.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 07:54;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили, що нічний ракетний удар обійшовся без жертв та постраждалих".