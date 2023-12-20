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Удар ракетами по Салтовскому району Харькова — информация ГСЧС

Происшествия 07:54   20.12.2023
Оксана Горун
Удар ракетами по Салтовскому району Харькова — информация ГСЧС

В ГСЧС сообщили, что ночной ракетный удар обошелся без жертв и пострадавших.

«Около 01:00 оккупанты попали двумя ракетами по Салтовскому району Харькова. Спасатели провели обследование пораженной территории. Жертв и пострадавших обнаружено не было», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным спасателей, также в три часа ночи враг ударил по селу Куриловка. Так загорелся частный дом — огонь охватил 150 кв. метров.

«Пожар тушили 10 спасателей на двух автоцистернах. Они справились с заданием в 05:00. Пострадавших нет», — отметили в ГСЧС.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 07:54;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили, что ночной ракетный удар обошелся без жертв и пострадавших".