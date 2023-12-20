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Коли учні Харківщини підуть на зимові канікули: офіційні дані ХОВА

Суспільство 12:32   20.12.2023
Вікторія Яковенко
Коли учні Харківщини підуть на зимові канікули: офіційні дані ХОВА

У більшості шкіл Харківської області зимові канікули почнуться 30 грудня.

Діти відпочиватимуть 2 тижні, повідомили у ХОВА.

30 грудня розпочнуться зимові канікули у 24 громадах, серед них: Харківська, Богодухівська, Балаклійська, Донецька, Куньєвська, Сахновщинська, Старовірівська, Дворічанська, Шевченківська, Кіндрашівська, Олексіївська, Безлюдівська, Солоницівська, Новопокровська, Чкаловська, Малинівська, Вовчанська, а також частина Малоданилівської, Липецької, Печенізької, Великобурлуцької, Зміївської, Вільхуватської та Дергачівської.

На тиждень раніше – 23 грудня – канікули стартують у Коломацькій, Барвінківській, Борівській, Ізюмьскій, Оскільській, Савинській, Красноградській, Зачепилівській, Кегичівській, Куп’янській, Курилівській, Петропавлівській, Південній, Пісочинській, Вільхівській, Нововодолазькій, Циркунівській, Чугуївській, а також частинах Великобурлуцької, Малоданилівської, Липецької громад.

25 грудня канікули розпочнуться у Валківській, Золочівській, Первомайській, Височанській, Роганській та частинах Вільхуватської, Дергачівської, Печенізької і Зміївської громад.

27 грудня відпочивати підуть учні Лозівської громади.

29 числа канікули розпочнуться в учнів Наталинської, Близнюківської, Біляївської, Слобожанської, Мереф’янської, частини Дергачівської і Липецької громад.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 12:32;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У більшості шкіл Харківської області зимові канікули почнуться 30 грудня.".