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Когда ученики Харьковщины пойдут на зимние каникулы: официальные данные ХОВА

Общество 12:32   20.12.2023
Виктория Яковенко
Когда ученики Харьковщины пойдут на зимние каникулы: официальные данные ХОВА Фото: Харьковский горсовет

В большинстве школ Харьковщины зимние каникулы начнутся 30 декабря.

Дети будут отдыхать 2 недели, сообщили в ХОВА.

30 декабря начнутся зимние каникулы в 24 громадах: Харьковской, Богодуховской, Балаклейской, Донецкой, Куньевской, Сахновщинской, Старовировской, Двуричанской, Шевченковской, Кондрашовской, Алексеевской, Безлюдовской, Солоницевской, Новопокровской, Чкаловской, Малиновской, Волчанской, а также часть Малоданиловской, Липецкой, Печенежской, Великобурлукской, Змиевской, Ольховатской и Дергачевской.

Неделей ранее – 23 декабря – каникулы стартуют в Коломакской, Барвенковской, Боровской, Изюмской, Оскольской, Савинской, Красноградской, Зачепиловской, Кегичевской, Купянской, Куриловской, Петропавловской, Южной, Песочинской, Ольховской, Нововодолажской, Циркуновской, Чугуевской, а также частях Великобурлукской, Малоданиловской и Липецкой громадах.

25 декабря каникулы начнутся в Валковской, Золочевской, Первомайской, Высочанской, Роганской и частях Ольхватской, Дергачевской, Печенежской и Змиевской громадах.

27 декабря отдыхать пойдут ученики Лозовской громады.

29 числа каникулы начнутся у учеников Натальинской, Близнюковской, Беляевской, Слобожанской, Мерефьянской, части Дергачевской и Липецкой громад.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 12:32;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В большинстве школ Харьковщины зимние каникулы начнутся 30 декабря.".