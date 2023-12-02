Терехов планирует, что подземную школу в Харькове достроят в январе
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В Харькове продолжают строить подземную школу, ведь возможности метрополитена ограничены, сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.
Он отметил, что сначала идею метрошколы харьковчане восприняли скептически, и 1 сентября учиться в подземку пошли 800 учеников, сейчас их – 2108.
«И спрос очень велик, потому что все увидели, что это очень важный момент. Но есть определенные возможности метрополитена, которые мы используем, и они очень ограничены. И мы начали строить настоящую школу под землей. Мы рассчитываем, что в январе мы построим эту школу. Это очень важно для жителей Харькова», — подчеркнул мэр.
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2023 в 14:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжают строить подземную школу, ведь возможности метрополитена ограничены, сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.".