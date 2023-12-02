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Терехов планирует, что подземную школу в Харькове достроят в январе

Общество 14:00   02.12.2023
Виктория Яковенко
Терехов планирует, что подземную школу в Харькове достроят в январе Фото: скриншот

В Харькове продолжают строить подземную школу, ведь возможности метрополитена ограничены, сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.

Он отметил, что сначала идею метрошколы харьковчане восприняли скептически, и 1 сентября учиться в подземку пошли 800 учеников, сейчас их – 2108.

«И спрос очень велик, потому что все увидели, что это очень важный момент. Но есть определенные возможности метрополитена, которые мы используем, и они очень ограничены. И мы начали строить настоящую школу под землей. Мы рассчитываем, что в январе мы построим эту школу. Это очень важно для жителей Харькова», — подчеркнул мэр.

Читайте также: Строительство подземной школы в Харькове: Терехов показал видео с места

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 декабря 2023 в 14:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжают строить подземную школу, ведь возможности метрополитена ограничены, сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.".