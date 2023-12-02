Терехов планирует, что подземную школу в Харькове достроят в январе

В Харькове продолжают строить подземную школу, ведь возможности метрополитена ограничены, сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.

Он отметил, что сначала идею метрошколы харьковчане восприняли скептически, и 1 сентября учиться в подземку пошли 800 учеников, сейчас их – 2108.

«И спрос очень велик, потому что все увидели, что это очень важный момент. Но есть определенные возможности метрополитена, которые мы используем, и они очень ограничены. И мы начали строить настоящую школу под землей. Мы рассчитываем, что в январе мы построим эту школу. Это очень важно для жителей Харькова», — подчеркнул мэр.