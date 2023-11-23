Строительство подземной школы в Харькове: Терехов показал видео с места

Подземную школу, в которой смогут учиться 900 детей, строят в Индустриальном районе в Харькове, так как возможности метрошколы на пределе.

«Количество школьников в метрошколе с начала года увеличилось более чем вдвое. Есть уже 1860 учеников (с понедельника — плюс четыре новых класса) — и возможности подземки, к сожалению, постепенно иссякают. Поэтому сейчас мы усердно работаем над тем, чтобы как можно быстрее завершить строительство подземной школы — первого современного бомбоубежища в Индустриальном районе, где в формате офлайн смогут учиться еще 900 детей», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в telegram.

Он сообщил, что сейчас в городе готовят документы и подбирают земельные участки, чтобы начать строить подобные школы и в других районах.

«Сегодня это единственное оптимальное решение, способное совместить безопасность и очное образование», — отметил Терехов.