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Строительство подземной школы в Харькове: Терехов показал видео с места

Общество 10:52   23.11.2023
Оксана Горун
Строительство подземной школы в Харькове: Терехов показал видео с места Фото: пресс-служба ХГС

Подземную школу, в которой смогут учиться 900 детей, строят в Индустриальном районе в Харькове, так как возможности метрошколы на пределе.

«Количество школьников в метрошколе с начала года увеличилось более чем вдвое. Есть уже 1860 учеников (с понедельника — плюс четыре новых класса) — и возможности подземки, к сожалению, постепенно иссякают. Поэтому сейчас мы усердно работаем над тем, чтобы как можно быстрее завершить строительство подземной школы — первого современного бомбоубежища в Индустриальном районе, где в формате офлайн смогут учиться еще 900 детей», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в telegram.

Он сообщил, что сейчас в городе готовят документы и подбирают земельные участки, чтобы начать строить подобные школы и в других районах.

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«Сегодня это единственное оптимальное решение, способное совместить безопасность и очное образование», — отметил Терехов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 ноября 2023 в 10:52;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подземную школу, в которой смогут учиться 900 детей, строят в Индустриальном районе в Харькове, так как возможности метрошколы на пределе".