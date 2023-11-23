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Будівництво підземної школи в Харкові: Терехов показав відео з місця

Суспільство 10:52   23.11.2023
Оксана Горун
Будівництво підземної школи в Харкові: Терехов показав відео з місця

Підземну школу, в якій зможуть навчатись 900 дітей, будують в Індустріальному районі в Харкові, оскільки можливості метрошколи вже на межі.

Кількість школярів у метрошколі з початку року збільшилася більш ніж удвічі. Маємо вже 1860 учнів (з понеділка – плюс чотири нових класи) – і можливості підземки, на жаль, поступово вичерпуються. Тому зараз ми ретельно працюємо над тим, аби якнайшвидше завершити будівництво підземної школи – першого сучасного бомбосховища в Індустріальному районі, де у форматі офлайн зможуть навчатися ще 900 дітей”, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов у телеграмі.

Він відзначив, що зараз у місті готують документи та підбирають земельні ділянки, щоб почати будувати подібні школи й в інших районах.

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“Сьогодні це єдине оптимальне рішення, здатне поєднати безпеку та очну освіту”, – зазначив Терехов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2023 в 10:52;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підземну школу, в якій зможуть навчатись 900 дітей, будують в Індустріальному районі в Харкові, оскільки можливості метрошколи вже на межі".