Будівництво підземної школи в Харкові: Терехов показав відео з місця

Підземну школу, в якій зможуть навчатись 900 дітей, будують в Індустріальному районі в Харкові, оскільки можливості метрошколи вже на межі.

“Кількість школярів у метрошколі з початку року збільшилася більш ніж удвічі. Маємо вже 1860 учнів (з понеділка – плюс чотири нових класи) – і можливості підземки, на жаль, поступово вичерпуються. Тому зараз ми ретельно працюємо над тим, аби якнайшвидше завершити будівництво підземної школи – першого сучасного бомбосховища в Індустріальному районі, де у форматі офлайн зможуть навчатися ще 900 дітей”, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов у телеграмі.

Він відзначив, що зараз у місті готують документи та підбирають земельні ділянки, щоб почати будувати подібні школи й в інших районах.

“Сьогодні це єдине оптимальне рішення, здатне поєднати безпеку та очну освіту”, – зазначив Терехов.