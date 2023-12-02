Терехов планує, що підземну школу в Харкові добудують у січні
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У Харкові продовжують будувати підземну школу, адже можливості метрополітену обмежені, повідомив в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.
Він зазначив, що спочатку ідею метрошколи харків’яни сприйняли скептично, і 1 вересня навчатися у підземці пішли 800 учнів, зараз їх – 2108.
«І попит дуже великий, бо всі побачили, що це дуже важливий момент. Але є певні можливості метрополітену, які ми використовуємо, і вони вже дуже обмежені. І ми розпочали будувати справжню школу під землею. Ми розраховуємо, що в січні ми побудуємо цю школу. Це дуже важливо для мешканців міста Харкова», – підкреслив мер.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: матрошкола, мэр, подземная, терехов, ученики, Харьков., школа;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2023 в 14:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові продовжують будувати підземну школу, адже можливості метрополітену обмежені, повідомив в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.".