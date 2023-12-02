Терехов планує, що підземну школу в Харкові добудують у січні

У Харкові продовжують будувати підземну школу, адже можливості метрополітену обмежені, повідомив в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.

Він зазначив, що спочатку ідею метрошколи харків’яни сприйняли скептично, і 1 вересня навчатися у підземці пішли 800 учнів, зараз їх – 2108.

«І попит дуже великий, бо всі побачили, що це дуже важливий момент. Але є певні можливості метрополітену, які ми використовуємо, і вони вже дуже обмежені. І ми розпочали будувати справжню школу під землею. Ми розраховуємо, що в січні ми побудуємо цю школу. Це дуже важливо для мешканців міста Харкова», – підкреслив мер.