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Терехов планує, що підземну школу в Харкові добудують у січні

Суспільство 14:00   02.12.2023
Вікторія Яковенко
Терехов планує, що підземну школу в Харкові добудують у січні Фото: скриншот

У Харкові продовжують будувати підземну школу, адже можливості метрополітену обмежені, повідомив в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.

Він зазначив, що спочатку ідею метрошколи харків’яни сприйняли скептично, і 1 вересня навчатися у підземці пішли 800 учнів, зараз їх – 2108.

«І попит дуже великий, бо всі побачили, що це дуже важливий момент. Але є певні можливості метрополітену, які ми використовуємо, і вони вже дуже обмежені. І ми розпочали будувати справжню школу під землею. Ми розраховуємо, що в січні ми побудуємо цю школу. Це дуже важливо для мешканців міста Харкова», – підкреслив мер.

Читайте також: Будівництво підземної школи в Харкові: Терехов показав відео з місця

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2023 в 14:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові продовжують будувати підземну школу, адже можливості метрополітену обмежені, повідомив в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.".