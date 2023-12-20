На Балаклійщині виявили небезпечне поле: що там знайшли і його координати
Фото: Балаклійська МВА
Поле біля села Байрак в Балаклійській громаді на Харківщині щільно заміноване. Його офіційно визнали небезпечним.
«За інформацією, одержаною в результаті вивчення документів та обстеження території біля села Байрак, було виявлено значну кількість протипіхотних мін ОЗМ–72. Це створює серйозну загрозу для місцевого населення», – повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.
Жителів громади та всіх, хто має намір перебувати в цьому регіоні, закликали утриматися від наближення до зазначеної ділянки.
Координати небезпечного поля можна переглянути за посиланням.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: администрация, байрак, военная, координаты, міни, опасное, поле, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 14:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поле біля села Байрак в Балаклійській громаді на Харківщині щільно заміноване. Його офіційно визнали небезпечним.".