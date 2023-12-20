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На Балаклійщині виявили небезпечне поле: що там знайшли і його координати

Суспільство 14:13   20.12.2023
Вікторія Яковенко
На Балаклійщині виявили небезпечне поле: що там знайшли і його координати Фото: Балаклійська МВА

Поле біля села Байрак в Балаклійській громаді на Харківщині щільно заміноване. Його офіційно визнали небезпечним.

«За інформацією, одержаною в результаті вивчення документів та обстеження території біля села Байрак, було виявлено значну кількість протипіхотних мін ОЗМ–72. Це створює серйозну загрозу для місцевого населення», – повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

Жителів громади та всіх, хто має намір перебувати в цьому регіоні, закликали утриматися від наближення до зазначеної ділянки.

Координати небезпечного поля можна переглянути за посиланням.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 14:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поле біля села Байрак в Балаклійській громаді на Харківщині щільно заміноване. Його офіційно визнали небезпечним.".