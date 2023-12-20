На Балаклійщині виявили небезпечне поле: що там знайшли і його координати

Поле біля села Байрак в Балаклійській громаді на Харківщині щільно заміноване. Його офіційно визнали небезпечним.

«За інформацією, одержаною в результаті вивчення документів та обстеження території біля села Байрак, було виявлено значну кількість протипіхотних мін ОЗМ–72. Це створює серйозну загрозу для місцевого населення», – повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

Жителів громади та всіх, хто має намір перебувати в цьому регіоні, закликали утриматися від наближення до зазначеної ділянки.

Координати небезпечного поля можна переглянути за посиланням.