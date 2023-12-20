На Балаклейщине обнаружили опасное поле: что там нашли и его координаты

Поле возле села Байрак в Балаклейской громаде на Харьковщине плотно заминировано. Его официально признали опасным.

«По информации, полученной в результате изучения документов и обследования территории возле села Байрак, было обнаружено значительное количество противопехотных мин ОЗМ-72. Это создает серьезную угрозу местному населению», — сообщили в Балаклейской городской военной администрации.

Жителей громады и всех, кто намерен находиться в этом регионе, призвали воздержаться от приближения к указанному участку.

Координаты опасного поля можно просмотреть по ссылке.