На Балаклейщине обнаружили опасное поле: что там нашли и его координаты
Фото: Балаклейская ГВА
Поле возле села Байрак в Балаклейской громаде на Харьковщине плотно заминировано. Его официально признали опасным.
«По информации, полученной в результате изучения документов и обследования территории возле села Байрак, было обнаружено значительное количество противопехотных мин ОЗМ-72. Это создает серьезную угрозу местному населению», — сообщили в Балаклейской городской военной администрации.
Жителей громады и всех, кто намерен находиться в этом регионе, призвали воздержаться от приближения к указанному участку.
Координаты опасного поля можно просмотреть по ссылке.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: администрация, байрак, военная, координаты, міни, мины, опасное, поле, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 14:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поле возле села Байрак в Балаклейской громаде на Харьковщине плотно заминировано. Его официально признали опасным.".