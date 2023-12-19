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Бенгальские огни и хлопушки — можно ли: новогодние советы харьковчанам от ГСЧС

Общество 21:07   19.12.2023
Елена Нагорная
Бенгальские огни и хлопушки — можно ли: новогодние советы харьковчанам от ГСЧС Фото: pixabay.com

Использование и реализация большинства пиротехнических изделий в Украине запрещены согласно закону №7438, который вступил в силу с 6 ноября. Исключениями являются хлопушки и бенгальские огни, и последние не стоит зажигать в помещении.

Об этом рассказал начальник управления предотвращения чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Сергей Колосовский.

«Продажа бенгальских огней и хлопушек разрешена только с 16 лет. Харьковская область массированно обстреливается врагом, и у людей сегодня нервы и так на пределе. И когда детвора использует хлопушки или соседи, это социальное негативное влияние может иметь. Поэтому я всех бы предостерег от использования таких игрушек и забав», — призвал Колосовский.

Видео: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Он призвал не использовать свечи и бенгальские огни возле елки, даже искусственной.

«Она тоже горит. Выделяет большое количество угарного газа, который является ядовитым для человека. Поэтому говорить о том, что она безопасна — нет. Много украшений легковоспламеняющихся. Достаточно искр от бенгальского огня, чтобы елка загорелась», — сказал начальник управления предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Колосовский также напомнил требования правил пожарной безопасности при установке елки.

«Елки не рекомендовал бы устанавливать возле проходов. Особенно запрещено использовать несертифицированные гирлянды. Даже если вы гирлянду купили и уже несколько лет ее используете, и у нее был сертификат, обязательно перед использованием проверьте ее на целостность. Чтобы не было нигде повреждено, чтобы не было оголенного провода. Потому что это может стать причиной пожара», — подчеркнул он.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2023 в 21:07;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Использование и реализация большинства пиротехнических изделий в Украине запрещены согласно закону №7438, который вступил в силу с 6 ноября. Исключениями являются хлопушки и бенгальские огни, и последние не стоит зажигать в помещении.".