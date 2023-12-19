Бенгальські вогні та хлопавки – чи можна: поради харків’янам від ДСНС на свята
Використання та реалізація більшості піротехнічних виробів в Україні заборонені згідно із законом №7438, який набув чинності 6 листопада. Винятками є хлопавки та бенгальські вогні, і останні не варто запалювати у приміщенні.
Про це розповів начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС України в Харківській області Сергій Колосовський.
“Продаж бенгальських вогнів і хлопавок дозволено лише з 16 років. Харківська область масовано обстрілюється ворогом, і в людей на сьогодні нерви й так на межі. І коли дітвора використовує хлопавки або сусіди, це соціальний негативний вплив може мати. Тому я всіх би застеріг від використання таких іграшок і забав”, — закликав Колосовський.
Відео: ГУ ДСНС України в Харківській області
Він закликав не використовувати свічки та бенгальські вогні біля ялинки, навіть штучної.
“Вона теж горить. Виділяє велику кількість чадного газу, який є отруйним для людини. Тому говорити про те, що вона безпечна – ні. Багато прикрас легкозаймистих. Достатньо іскор від бенгальського вогню, щоб ялинка загорілася”, — сказав начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям.
Колосовський також нагадав вимоги правил пожежної безпеки під час встановлення ялинки.
“Ялинки не рекомендував би встановлювати біля проходів. Особливо заборонено використовувати несертифіковані гірлянди. Навіть якщо ви гірлянду купили та вже кілька років її використовуєте, і в неї був сертифікат, обов’язково перед використанням перевірте її на цілісність. Щоб не було ніде пошкоджено, щоб не було оголеного дроту. Тому що це може стати причиною пожежі”, – наголосив він.
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- Категорії: Репортаж, Суспільство, Харків; Теги: бенгальские огни, ГСЧС, елка, елки, новый год, пиротехника, пожежа, Харків, хлопушки;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2023 в 21:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Використання та реалізація більшості піротехнічних виробів в Україні заборонені згідно із законом №7438, який набув чинності 6 листопада. Винятками є хлопавки та бенгальські вогні, і останні не варто запалювати у приміщенні.".