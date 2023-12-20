Війська РФ намагалися у трьох місцях прорвати оборону на Харківщині – Генштаб

Українські захисники на Харківщині відбили 16 атак військ РФ поблизу Синьківки, на схід від Петропавлівки та біля Іванівки Куп’янського району.

Там ворог намагався прорвати оборону за підтримки авіації, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Ветеринарне, Вовчанськ та Бударки на Слобожанському напрямку, а також Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.