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Фортифікаційні споруди на Харківщині почали будувати з весни минулого року

Суспільство 17:20   20.12.2023
Оксана Якушко
Фортифікаційні споруди на Харківщині почали будувати з весни минулого року

Як триває побудова фортифікаційних споруд на Харківщині на лінії фронту з РФ, в ефірі телемарафону розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«З моменту деокупації території області, ще з весни минулого року, ми будуємо ці фортифікаційні споруди для того, щоб ці території наші воїни змогли відстояти, тому що звільнити це пів справи і інша справа – дійсно ці території утримати. Тому у нас є чіткий план на вимогу президента. Ті завдання, які в нас були, вони вже на завершальному етапі. І знову ж таки, у нас є нові завдання, які поставив президент щодо посилення обороноздатності нашої території, ми, звичайно, будемо їх реалізовувати», – розповів Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 17:20;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як триває побудова фортифікаційних споруд на Харківщині на лінії фронту з РФ, в ефірі телемарафону розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.".