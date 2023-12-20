Фортифікаційні споруди на Харківщині почали будувати з весни минулого року

Як триває побудова фортифікаційних споруд на Харківщині на лінії фронту з РФ, в ефірі телемарафону розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«З моменту деокупації території області, ще з весни минулого року, ми будуємо ці фортифікаційні споруди для того, щоб ці території наші воїни змогли відстояти, тому що звільнити це пів справи і інша справа – дійсно ці території утримати. Тому у нас є чіткий план на вимогу президента. Ті завдання, які в нас були, вони вже на завершальному етапі. І знову ж таки, у нас є нові завдання, які поставив президент щодо посилення обороноздатності нашої території, ми, звичайно, будемо їх реалізовувати», – розповів Синєгубов.