Фортификационные сооружения в Харьковской области строят с весны прошлого года
Как идет строительство фортификационных сооружений в Харьковской области на линии фронта из РФ, в эфире телемарафона рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.
«С момента деоккупации территории области, еще с весны прошлого года, мы строим эти фортификационные сооружения для того, чтобы эти территории наши воины смогли отстоять, потому что освободить это полдела и другое дело – действительно эти территории удержать. Поэтому у нас есть четкий план по требованию президента. Те задачи, которые были у нас, они уже на завершающем этапе. И опять же у нас есть новые задачи, которые поставил президент по усилению обороноспособности нашей территории, мы, конечно, будем их реализовывать», — рассказал Синегубов.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Олег Синегубов, строительство, стройка, фортификационные сооружения, Харьковская область, хова;
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 17:20;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как идет строительство фортификационных сооружений в Харьковской области на линии фронта из РФ, в эфире телемарафона рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.".