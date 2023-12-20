Фортификационные сооружения в Харьковской области строят с весны прошлого года

Как идет строительство фортификационных сооружений в Харьковской области на линии фронта из РФ, в эфире телемарафона рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«С момента деоккупации территории области, еще с весны прошлого года, мы строим эти фортификационные сооружения для того, чтобы эти территории наши воины смогли отстоять, потому что освободить это полдела и другое дело – действительно эти территории удержать. Поэтому у нас есть четкий план по требованию президента. Те задачи, которые были у нас, они уже на завершающем этапе. И опять же у нас есть новые задачи, которые поставил президент по усилению обороноспособности нашей территории, мы, конечно, будем их реализовывать», — рассказал Синегубов.