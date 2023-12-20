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Фортификационные сооружения в Харьковской области строят с весны прошлого года

Общество 17:20   20.12.2023
Оксана Якушко
Фортификационные сооружения в Харьковской области строят с весны прошлого года

Как идет строительство фортификационных сооружений в Харьковской области на линии фронта из РФ, в эфире телемарафона рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«С момента деоккупации территории области, еще с весны прошлого года, мы строим эти фортификационные сооружения для того, чтобы эти территории наши воины смогли отстоять, потому что освободить это полдела и другое дело – действительно эти территории удержать. Поэтому у нас есть четкий план по требованию президента. Те задачи, которые были у нас, они уже на завершающем этапе. И опять же у нас есть новые задачи, которые поставил президент по усилению обороноспособности нашей территории, мы, конечно, будем их реализовывать», — рассказал Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 17:20;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как идет строительство фортификационных сооружений в Харьковской области на линии фронта из РФ, в эфире телемарафона рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.".