Это мощно — Зеленский высказался о фортификационных сооружениях на Харьковщине
Президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам 2023 года, говоря о необходимости возведении фортификационных сооружений у линии фронта, в качестве примера привел Харьковскую область.
«Есть областные государственные администрации, я хочу их очень поблагодарить. В большинстве своем они делали эту работу с начала войны… Если я вижу в Харьковском регионе и благодарен и области, и городу. Так, как они там объединились с военными специалистами, со строительными компаниями. И наш государственный бюджет составляли вместе с бизнесом. И то, что они там сделали. Я считаю, что это мощно. И если я вижу это там и не вижу в другой области, и задаю конкретные вопросы нашим военным. — Достаточно ли этого. — Да. — А почему тогда здесь слабее, чем в Харьковском регионе, как пример? Так они говорят: «Да, было бы лучше намного, мы были бы более уверены, если бы был такой уровень». Моя задача проста: пожалуйста, стандартизируйте такую прочную защиту», — сказал Зеленский.
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- Категории: Политика, Украина, Харьков; Теги: Зеленский, фортификационные сооружения, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2023 в 19:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам 2023 года, говоря о необходимости возведении фортификационных сооружений у линии фронта, в качестве примера привел Харьковскую область.".