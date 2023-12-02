«Сразу бьет»: как РФ мешает строить фортификационные сооружения на Харьковщине

В Харьковской области продолжают усиливать обороноспособность. Сейчас основной акцент – на Купянском, Лиманском и Боровском направлениях, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Мы четко припоминаем, еще прошлый год, когда мы освобождали фактически территорию Харьковщины. Мы начинали строительство фортификационных сооружений с, так сказать, круговой обороны самого города Харькова. И дальше, к моменту деоккупации территории Харьковской области в мае, осенью прошлого года, наша задача была, конечно, наращивание этих фортификационных сооружений и повышение обороноспособности. Потому мы с этим работаем постоянно. Что касается этого года, то действительно мы с начала года продолжили усиление обороноспособности нашей территории», — сказал Синегубов.

Он также рассказал, как россияне пытаются помешать строительству фортификационных сооружений в регионе.

«Вы знаете, учитывая, что мы фактически возводим фортификационные сооружения на расстоянии от 1 до 3 километров от вражеских позиций, там где стоит уже фактически враг. И вы знаете, строительство таких фортификационных сооружений, там бетонных, фактически конструкций, это каждая отдельная спецоперация, потому что мы и ночью работаем и т.д. Поскольку враг сразу бьет и по строительной технике, и по нашим работникам тоже», — добавил глава ХОВА.