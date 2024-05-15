Вчера было семь обстрелов Харькова: Терехов сообщил, планируется ли эвакуация
Ночь в Харькове после вчерашних массированных обстрелов прошла относительно спокойно, сообщил в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов.
«Но тот (вчерашний – ред.) день был очень напряженный. Потому, что враг постоянно обстреливал город. Началось все утром и днем раздавались взрывы, и вечером раздавались взрывы. Всего было семь ракетных обстрелов Харькова. Есть очень большие разрушения по городу, в основном это жилые дома. Все «прилеты» совершаются по многонаселенным районам Харькова. Это жилая застройка, многоэтажки, они (оккупанты — ред.) используют тактику запугивания людей, чтобы люди очень волновались, чтобы они уезжали, но я уверен, что это им не удастся», — отметил мэр.
Он также ответил, что «сегодня не идет речь об эвакуации Харькова». Напротив, город принимает жителей районов области, где идут активные боевые действия. Всего в Харьков эвакуировали более 6 тысяч человек. Их размещают в общежитиях.
Также Терехов рассказал об оборонных сооружениях города. Он отметил, что ими занимаются ХОВА и военные.
«И занимаются этим каждый день», — подчеркнул мэр.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: запугивание, оборонные, обстрелы, оккупанты, окупанти, сооружения, тактика, терехов, Харьков, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2024 в 11:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночь в Харькове после вчерашних массированных обстрелов прошла относительно спокойно, сообщил в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов.".