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В больницах остаются двое пострадавших от вчерашних ударов по Харькову — ХОВА

Происшествия 10:36   15.05.2024
Оксана Горун
В больницах остаются двое пострадавших от вчерашних ударов по Харькову — ХОВА Фото: Олег Синегубов/telegram

Медики сообщили о состоянии пострадавших в результате ударов по Алексеевке и центру Харькова 14 мая.

«В больницах города находятся двое пострадавших, которые получили ранения в результате вражеских обстрелов Харькова 14 мая. На стационарном лечении в хирургическом отделении находится восьмилетняя девочка, ее состояние стабильное. 11-летней девочке, получившей акубаротравму и сотрясение головного мозга, оказали необходимую помощь. Она находится на амбулаторном лечении. В реанимации хирургического отделения находится 47-летний мужчина. Он был прооперирован (травмы внутренних органов), состояние — стабильное», — проинформировала пресс-служба ХОВА.

Также амбулаторно оказали помощь еще двум гражданским: 36-летнему мужчине, который получил акубаротравму и 78-летней женщине, у нее закрытая черепно-мозговая травма легкой степени.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 мая 2024 в 10:36;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Медики сообщили о состоянии пострадавших в результате ударов по Алексеевке и центру Харькова 14 мая".