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У лікарнях залишаються 2 постраждалих від вчорашніх ударів по Харкову – ХОВА

Події 10:36   15.05.2024
Оксана Горун
У лікарнях залишаються 2 постраждалих від вчорашніх ударів по Харкову – ХОВА Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Медики повідомили про стан постраждалих внаслідок ударів по Олексіївці та центру Харкова 14 травня.

Наразі в лікарнях міста знаходиться двоє постраждалих, які зазнали поранень внаслідок ворожих обстрілів Харкова 14 травня. На стаціонарному лікуванні в хірургічному відділенні перебуває 8-річна дівчинка, її стан стабільний. 11-річній дівчинці, яка отримала акубаротравму та струс головного мозку, надали необхідну допомогу. Вона знаходиться на амбулаторному лікуванні. У реанімації хірургічного відділення знаходиться 47-річний чоловік. Його було прооперовано (травми внутрішніх органів), стан – стабільний”, – повідомили в пресслужбі ХОВА.

Також амбулаторно надали допомогу ще двом цивільним: 36-річному чоловікові, який отримав акубаротравму, та 78-річній жінці, у неї закрита черепно-мозкова травма легкого ступеня.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2024 в 10:36;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Медики повідомили про стан постраждалих внаслідок ударів по Олексіївці та центру Харкова 14 травня".