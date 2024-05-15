У лікарнях залишаються 2 постраждалих від вчорашніх ударів по Харкову – ХОВА
Медики повідомили про стан постраждалих внаслідок ударів по Олексіївці та центру Харкова 14 травня.
“Наразі в лікарнях міста знаходиться двоє постраждалих, які зазнали поранень внаслідок ворожих обстрілів Харкова 14 травня. На стаціонарному лікуванні в хірургічному відділенні перебуває 8-річна дівчинка, її стан стабільний. 11-річній дівчинці, яка отримала акубаротравму та струс головного мозку, надали необхідну допомогу. Вона знаходиться на амбулаторному лікуванні. У реанімації хірургічного відділення знаходиться 47-річний чоловік. Його було прооперовано (травми внутрішніх органів), стан – стабільний”, – повідомили в пресслужбі ХОВА.
Також амбулаторно надали допомогу ще двом цивільним: 36-річному чоловікові, який отримав акубаротравму, та 78-річній жінці, у неї закрита черепно-мозкова травма легкого ступеня.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2024 в 10:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Медики повідомили про стан постраждалих внаслідок ударів по Олексіївці та центру Харкова 14 травня".