У лікарнях залишаються 2 постраждалих від вчорашніх ударів по Харкову – ХОВА

Медики повідомили про стан постраждалих внаслідок ударів по Олексіївці та центру Харкова 14 травня.

“Наразі в лікарнях міста знаходиться двоє постраждалих, які зазнали поранень внаслідок ворожих обстрілів Харкова 14 травня. На стаціонарному лікуванні в хірургічному відділенні перебуває 8-річна дівчинка, її стан стабільний. 11-річній дівчинці, яка отримала акубаротравму та струс головного мозку, надали необхідну допомогу. Вона знаходиться на амбулаторному лікуванні. У реанімації хірургічного відділення знаходиться 47-річний чоловік. Його було прооперовано (травми внутрішніх органів), стан – стабільний”, – повідомили в пресслужбі ХОВА.

Також амбулаторно надали допомогу ще двом цивільним: 36-річному чоловікові, який отримав акубаротравму, та 78-річній жінці, у неї закрита черепно-мозкова травма легкого ступеня.