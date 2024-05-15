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У Харкові за добу поранені 24 цивільних, у тому числі четверо дітей – ГУНП

Події 08:29   15.05.2024
Оксана Горун
У Харкові за добу поранені 24 цивільних, у тому числі четверо дітей – ГУНП Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки обстрілів за добу. Найбільше постраждалих – у Харкові. У Вовчанську, Гатищі та Стариці є загиблі.

Росіяни били по Харківській області з РСЗВ, авіації, артилерії, застосовували дрони.

“Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені цивільні громадяни. Серед поранених – четверо дітей. Від ворожого обстрілу також постраждали двоє поліцейських, які несли службу на блокпосту в Куп’янському районі”, – поінформував Тимошко.

Найбільша кількість постраждалих – у Харкові.

“14 травня військові російської федерації завдали по місту авіаудари керованими авіабомбами УМПБ Д-30. Внаслідок атаки російських варварів поранені 24 цивільних, у тому числі четверо дітей: дівчата 8, 12 років, хлопці 12, 13 років. Пошкоджені багатоквартирні будинки з офісними приміщеннями та іншими закладами, автомобільні гаражі, будівля підприємства, приватні домоволодіння, приватні автомобілі”, – зазначив Тимошко.

У Вовчанську загинула жінка 1944 року народження, ще одна – 1959 року народження – поранена. Ще один цивільний загинув у Гатищі. Двоє поранених – у Рубіжному. Двоє поліцейських постраждали від удару “Ланцета” в Куп’янську.

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“Стариця. 14 травня надійшло повідомлення від місцевих мешканців, що росіяни застрелили цивільного чоловіка 1977 року народження”, – повідомив начальник ГУНП.

В інших населених пунктах – різні руйнування: у Рубіжному та Слобожанському зруйновано по будинку, у Лимані – пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди; в Липцях горіли приватні будинки, є пошкоджені та повністю зруйновані будівлі; по Боровій ударили з РСЗВ “Торнадо” – пошкоджені приватні домоволодіння.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2024 в 08:29;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки обстрілів за добу. Найбільше постраждалих – у Харкові. У Вовчанську, Гатищі та Стариці є загиблі".