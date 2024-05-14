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Головні новини Харкова 14 травня: вибухи, по місту вдарили двома КАБами

Події 07:41   14.05.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 14 травня: вибухи, по місту вдарили двома КАБами Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:41

По Харкову вдарили УМПБ Д-30, двоє постраждалих

“Унаслідок обстрілу УМПБ Д-30 постраждали 2 людини: чоловік 52 роки та жінка 66 років – гостра реакція на стрес, надано допомогу на місці. Зруйновані три гаражі та три пошкоджено. Ще одне влучання зафіксоване на відкритій території”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов уранці 14 травня.

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив: два КАБи прилетіли до густонаселеного району міста.

06:42

“Приліт” – у Київському районі, повідомив мер

“Приліт у Київському районі міста, де безліч багатоповерхівок. На зараз – без постраждалих. Обстеження місця удару триває. Чим саме вранці били по Харкову фахівці зʼясовують”, – поінформував мер Харкова Ігор Терехов.

06:35

У Харкові вранці пролунав вибух

Близько 06:05 ранку у Харкові пролунав вибух. Мер Ігор Терехов повідомив: з’ясовують, чи був це удар по Харкову, чи по його околицях.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 07:41;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".