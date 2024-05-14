Ворог ударив по житловій висотці в центрі Харкова – Терехов
Про удар по житловій висотці у центрі Харкова повідомляє мер Ігор Терехов.
Як пише начальник ХОВА Олег Синєгубов із посиланням на медиків, на цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Є влучання біля житлових будинків.
Нагадаємо, перша серія вибухів пролунала в Харкові близько 16:10, а за кілька хвилин було чутно ще один вибух. Про пуски ворожих КАБів попереджав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник. Мер Ігор Терехов повідомив, що військові РФ завдали удару по району житлової забудови. Начальник ХОВА Олег Синєгубов написав, що було кілька ударів, зокрема по житловій забудові центральної частини Харкова.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, терехов, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 16:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про удар по житловій висотці у центрі Харкова повідомляє мер Ігор Терехов".