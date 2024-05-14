Враг ударил по жилой высотке в центре Харькова — Терехов

Об ударе по жилой высотке в центре Харькова сообщает мэр Игорь Терехов.

Как пишет начальник ХОВА Олег Синегубов со ссылкой на медиков, на эту минуту информация о пострадавших не поступала. Есть попадания возле жилых домов.

Напомним, первая серия взрывов прогремела в Харькове около 16:10, а спустя несколько минут был слышен еще один взрыв. О пусках вражеских КАБов предупреждал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. Мэр Игорь Терехов сообщил, что военные РФ нанесли удар по району жилой застройки. Начальник ХОВА Олег Синегубов написал, что было несколько ударов, в том числе по жилой застройке центральной части Харькова.