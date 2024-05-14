В Харькове прогремели взрывы: Мельник предупреждал о пусках КАБов
По меньшей мере три взрыва было слышно в Харькове около 16:10 14 мая.
О пусках вражеских КАБов предупреждал начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
«В Харькове второй раз за день было шумно. То ли в город «прилет», то ли в пригород — выясняем. Будьте осторожны», — призвал мэр Игорь Терехов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, взрывы, КАБ, Мельник, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 16:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По меньшей мере три взрыва было слышно в Харькове около 16:10 14 мая".