В Харькове прогремели взрывы: Мельник предупреждал о пусках КАБов

По меньшей мере три взрыва было слышно в Харькове около 16:10 14 мая.

О пусках вражеских КАБов предупреждал начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

«В Харькове второй раз за день было шумно. То ли в город «прилет», то ли в пригород — выясняем. Будьте осторожны», — призвал мэр Игорь Терехов.