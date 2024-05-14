В Харькове — «прилет» по району жилой застройки. Информация Терехова
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Около 16:10 14 мая военные РФ нанесли удар по району жилой застройки в Харькове, сообщил мэр Игорь Терехов.
«Вокруг многоквартирные дома. О разрушениях и пострадавших информация уточняется», — информирует Терехов.
Начальник ХОВА Олег Синегубов также сообщает, что информация о пострадавших пока не поступала.
«Относительно разрушений данные устанавливаются. Возможны повторные удары!» — предупредил Синегубов.
Напомним, серия взрывов прогремела в Харькове около 16:10. О пусках вражеских КАБов предупреждал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, застройка, терехов, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 16:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 16:10 14 мая военные РФ нанесли удар по району жилой застройки в Харькове, сообщил мэр Игорь Терехов. ".