В Харькове — «прилет» по району жилой застройки. Информация Терехова

Около 16:10 14 мая военные РФ нанесли удар по району жилой застройки в Харькове, сообщил мэр Игорь Терехов.

«Вокруг многоквартирные дома. О разрушениях и пострадавших информация уточняется», — информирует Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синегубов также сообщает, что информация о пострадавших пока не поступала.

«Относительно разрушений данные устанавливаются. Возможны повторные удары!» — предупредил Синегубов.

Напомним, серия взрывов прогремела в Харькове около 16:10. О пусках вражеских КАБов предупреждал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.