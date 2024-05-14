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В Харькове — «прилет» по району жилой застройки. Информация Терехова

Происшествия 16:23   14.05.2024
Елена Нагорная
В Харькове — «прилет» по району жилой застройки. Информация Терехова Скриншот

Около 16:10 14 мая военные РФ нанесли удар по району жилой застройки в Харькове, сообщил мэр Игорь Терехов. 

«Вокруг многоквартирные дома. О разрушениях и пострадавших информация уточняется», — информирует Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синегубов также сообщает, что информация о пострадавших пока не поступала.

«Относительно разрушений данные устанавливаются. Возможны повторные удары!» — предупредил Синегубов.

Напомним, серия взрывов прогремела в Харькове около 16:10. О пусках вражеских КАБов предупреждал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 16:23;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 16:10 14 мая военные РФ нанесли удар по району жилой застройки в Харькове, сообщил мэр Игорь Терехов. ".