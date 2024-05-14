В Харькове — еще взрыв, город атакуют КАБами, под ударом — жилые кварталы
В Харькове, начиная с 16:09, раздаются взрывы. Очередной произошел в 16:18.
«И снова взрыв в городе», — констатировал мэр Игорь Терехов.
«Враг нанес несколько ударов, в том числе по жилой застройке центральной части Харькова. Угроза повторных пусков остается!» — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Перед взрывом начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник и Воздушные силы ВСУ предупреждали о том, что российская авиация запускает КАБы. В 16:17 Мельник призвал жителей Харькова быть в укрытиях.
Читайте также: В Харькове — «прилет» по району жилой застройки. Информация Терехова
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, ВС ВСУ, КАБ, Мельник, новости Харькова, терехов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове — еще взрыв, город атакуют КАБами, под ударом — жилые кварталы»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 16:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове, начиная с 16:09, раздаются взрывы. Очередной произошел в 16:18".