В Харькове — еще взрыв, город атакуют КАБами, под ударом — жилые кварталы

В Харькове, начиная с 16:09, раздаются взрывы. Очередной произошел в 16:18.

«И снова взрыв в городе», — констатировал мэр Игорь Терехов.

«Враг нанес несколько ударов, в том числе по жилой застройке центральной части Харькова. Угроза повторных пусков остается!» — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Перед взрывом начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник и Воздушные силы ВСУ предупреждали о том, что российская авиация запускает КАБы. В 16:17 Мельник призвал жителей Харькова быть в укрытиях.