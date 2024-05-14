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В Харькове — еще взрыв, город атакуют КАБами, под ударом — жилые кварталы

Происшествия 16:25   14.05.2024
Оксана Горун
В Харькове — еще взрыв, город атакуют КАБами, под ударом — жилые кварталы

В Харькове, начиная с 16:09, раздаются взрывы. Очередной произошел в 16:18.

«И снова взрыв в городе», — констатировал мэр Игорь Терехов.

«Враг нанес несколько ударов, в том числе по жилой застройке центральной части Харькова. Угроза повторных пусков остается!» — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Перед взрывом начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник и Воздушные силы ВСУ предупреждали о том, что российская авиация запускает КАБы. В 16:17 Мельник призвал жителей Харькова быть в укрытиях.

Читайте также: В Харькове — «прилет» по району жилой застройки. Информация Терехова

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 16:25;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове, начиная с 16:09, раздаются взрывы. Очередной произошел в 16:18".