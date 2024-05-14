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РФ завдала 7 авіаударів по Харкову, 20 постраждалих: фото наслідків

Події 19:17   14.05.2024
Оксана Горун
РФ завдала 7 авіаударів по Харкову, 20 постраждалих: фото наслідків

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що по Харкову було сім авіаударів. За даними Харківської обласної прокуратури, кількість постраждалих зросла до 20.

Сьогодні противник посеред білого дня завдав 7 авіаударів по житловому сектору Харкова. Кількість постраждалих зросла до 18. Поранення дістала 12-річна дівчинка — вона у середньому стані. А також 61-річна жінка та 73-річний чоловік — у легкому“, – поінформував начальник ХОВА.

У Харківській обласній прокуратурі уточнили: кількість постраждалих – уже 20.

прильоти по Олексіївці та центру 14 травня 2024 2
Фото: Олег Синєгубов/телеграм

20 людей зазнали поранень та гострої реакції на стрес. Серед них 6 чоловіків, 11 жінок та троє дітей — двоє дівчат 12 і 8 років, а також 12-річний хлопчик. Пошкоджено цивільні автомобілі та гаражі, щонайменше 20 житлових та нежитлових будівель, серед яких торговий центр, навчальний заклад, магазини тощо. Вибито вікна на вході однієї зі станцій метро, — повідомили у пресслужбі прокуратури.

Попередньо російська армія вдарила по місту УМПБ Д-30, один із них влучив у багатоповерхівку, другий – у гаражі біля житлового будинку. Горіло щонайменше 15 гаражів.

прильоти по Олексіївці та центру 14 травня 2024 4
Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Нагадаємо, перша серія вибухів пролунала в Харкові близько 16:10, а за кілька хвилин було чутно ще один вибух. Про пуски ворожих КАБів попереджав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник. Мер Ігор Терехов повідомив, що одне з влучань у Харкові зафіксоване в десятий поверх багатоповерхового житлового будинку, пожежі немає. Другий “приліт” припав по гаражах — близько десяти з них горять. Також пошкоджена багатоповерхівка. За попередніми даними облуправління Нацполіції, близько 16:10 військові РФ завдали ударів по Шевченківському району керованими авіабомбами. У прокуратурі повідомили, що один УМПБ поцілив у будинок у центрі Харкова, ще два – по Олексіївці.

прильоти Олексіївкою та центром 14 травня 2024 13

прильоти по Олексіївці та центру 14 травня 2024 12

прильоти Олексіївкою та центром 14 травня 2024 11

прильоти Олексіївкою та центром 14 травня 2024 10

прильоти по Олексіївці та центру 14 травня 2024 9

прильоти по Олексіївці та центру 14 травня 2024 7
Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Фото: Олег Синєгубов/telegram

прильоти по Олексіївці та центру 14 травня 2024 6
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
прильоти по Олексіївці та центру 14 травня 2024 5
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
прильоти по Олексіївці та центру 14 травня 2024 3
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
прильоти по Олексіївці та центру 14 травня 2024
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 19:17;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що по Харкову було сім авіаударів. За даними Харківської обласної прокуратури, кількість постраждалих зросла до 20".