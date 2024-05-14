РФ завдала 7 авіаударів по Харкову, 20 постраждалих: фото наслідків

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що по Харкову було сім авіаударів. За даними Харківської обласної прокуратури, кількість постраждалих зросла до 20.

“Сьогодні противник посеред білого дня завдав 7 авіаударів по житловому сектору Харкова. Кількість постраждалих зросла до 18. Поранення дістала 12-річна дівчинка — вона у середньому стані. А також 61-річна жінка та 73-річний чоловік — у легкому“, – поінформував начальник ХОВА.

У Харківській обласній прокуратурі уточнили: кількість постраждалих – уже 20.

“20 людей зазнали поранень та гострої реакції на стрес. Серед них 6 чоловіків, 11 жінок та троє дітей — двоє дівчат 12 і 8 років, а також 12-річний хлопчик. Пошкоджено цивільні автомобілі та гаражі, щонайменше 20 житлових та нежитлових будівель, серед яких торговий центр, навчальний заклад, магазини тощо. Вибито вікна на вході однієї зі станцій метро, — повідомили у пресслужбі прокуратури.

Попередньо російська армія вдарила по місту УМПБ Д-30, один із них влучив у багатоповерхівку, другий – у гаражі біля житлового будинку. Горіло щонайменше 15 гаражів.

Нагадаємо, перша серія вибухів пролунала в Харкові близько 16:10, а за кілька хвилин було чутно ще один вибух. Про пуски ворожих КАБів попереджав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник. Мер Ігор Терехов повідомив, що одне з влучань у Харкові зафіксоване в десятий поверх багатоповерхового житлового будинку, пожежі немає. Другий “приліт” припав по гаражах — близько десяти з них горять. Також пошкоджена багатоповерхівка. За попередніми даними облуправління Нацполіції, близько 16:10 військові РФ завдали ударів по Шевченківському району керованими авіабомбами. У прокуратурі повідомили, що один УМПБ поцілив у будинок у центрі Харкова, ще два – по Олексіївці.

Фото: Олег Синєгубов/telegram