15 постраждалих у Харкові: чоловік важкий, у дітей гостра реакція на стрес
До 15 зросла кількість постраждалих від ударів по Шевченківському району Харкова вдень 14 травня, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За його даними, серед травмованих – чоловік 28 років у важкому стані та 78-річна жінка у середньому стані. Вони ушпиталені. У п’ятьох людей – гостра реакція на стрес. Серед них двоє дітей 8 та 12 років. Одну дитину ушпиталили з легкими травмами.
Як повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області, близько 16:10 військові РФ завдали ударів по Шевченківському району Харкова, за попередніми даними, керованими авіабомбами.
Зафіксовано влучання в багатоповерховий житловий будинок та в землю. В результаті обстрілу сталося загоряння близько 10 гаражів. Пошкоджено фасад багатоквартирного будинку.
Постраждали 88-річний чоловік, 78-річна жінка та 8-річна дівчинка.
Нагадаємо, перша серія вибухів пролунала в Харкові близько 16:10, а за кілька хвилин було чутно ще один вибух. Про пуски ворожих КАБів попереджав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник. Мер Ігор Терехов повідомив, що одне з влучань у Харкові зафіксоване в десятий поверх багатоповерхового житлового будинку, пожежі немає. Другий “приліт” припав по гаражах — близько десяти з них горять. Також пошкоджена багатоповерхівка. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що влучання зафіксоване у дванадцятиповерхівку та територію поряд.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 17:35;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До 15 зросла кількість постраждалих від ударів по Шевченківському району Харкова вдень 14 травня, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов".