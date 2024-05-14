15 постраждалих у Харкові: чоловік важкий, у дітей гостра реакція на стрес

До 15 зросла кількість постраждалих від ударів по Шевченківському району Харкова вдень 14 травня, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, серед травмованих – чоловік 28 років у важкому стані та 78-річна жінка у середньому стані. Вони ушпиталені. У п’ятьох людей – гостра реакція на стрес. Серед них двоє дітей 8 та 12 років. Одну дитину ушпиталили з легкими травмами.

Як повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області, близько 16:10 військові РФ завдали ударів по Шевченківському району Харкова, за попередніми даними, керованими авіабомбами.

Зафіксовано влучання в багатоповерховий житловий будинок та в землю. В результаті обстрілу сталося загоряння близько 10 гаражів. Пошкоджено фасад багатоквартирного будинку.

Постраждали 88-річний чоловік, 78-річна жінка та 8-річна дівчинка.

Нагадаємо, перша серія вибухів пролунала в Харкові близько 16:10, а за кілька хвилин було чутно ще один вибух. Про пуски ворожих КАБів попереджав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник. Мер Ігор Терехов повідомив, що одне з влучань у Харкові зафіксоване в десятий поверх багатоповерхового житлового будинку, пожежі немає. Другий “приліт” припав по гаражах — близько десяти з них горять. Також пошкоджена багатоповерхівка. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що влучання зафіксоване у дванадцятиповерхівку та територію поряд.