15 пострадавших в Харькове: мужчина тяжелый, у детей острая реакция на стресс

До 15 возросло количество пострадавших от ударов по Шевченковскому району Харькова днем 14 мая, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, среди травмированных — мужчина 28 лет в тяжелом состоянии и 78-летняя женщина в среднем состоянии. Они госпитализированы. У пятерых человек — острая реакция на стресс. Среди них двое детей 8 и 12 лет. Один ребенок госпитализирован с легкими травмами.

Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, около 16:10 военные РФ нанесли удары по Шевченковскому району Харькова, по предварительным данным, управляемыми авиабомбами.

Зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом и в землю. В результате обстрела произошло возгорание около десяти гаражей. Поврежден фасад многоквартирного дома.

Среди пострадавших — 88-летний мужчина, 78-летняя женщина и 8-летняя девочка.

Напомним, первая серия взрывов прогремела в Харькове около 16:10, а спустя несколько минут был слышен еще один взрыв. О пусках вражеских КАБов предупреждал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. Мэр Игорь Терехов сообщил, что одно из попаданий в Харькове зафиксировано в десятый этаж многоэтажного жилого дома, пожара нет. Второй «прилет» пришелся по гаражам — около десяти из них горят. Также повреждена многоэтажка. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что попадание зафиксировано в двенадцатиэтажку и территорию рядом.