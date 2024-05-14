Live
  • Вт 14.05.2024
  • Харьков  +12°С
  • USD 39.62
  • EUR 42.75

15 пострадавших в Харькове: мужчина тяжелый, у детей острая реакция на стресс

Происшествия 17:35   14.05.2024
Елена Нагорная
15 пострадавших в Харькове: мужчина тяжелый, у детей острая реакция на стресс

До 15 возросло количество пострадавших от ударов по Шевченковскому району Харькова днем 14 мая, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, среди травмированных — мужчина 28 лет в тяжелом состоянии и 78-летняя женщина в среднем состоянии. Они госпитализированы. У пятерых человек — острая реакция на стресс. Среди них двое детей 8 и 12 лет. Один ребенок госпитализирован с легкими травмами.

Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, около 16:10 военные РФ нанесли удары по Шевченковскому району Харькова, по предварительным данным, управляемыми авиабомбами.

Зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом и в землю. В результате обстрела произошло возгорание около десяти гаражей. Поврежден фасад многоквартирного дома.

Среди пострадавших — 88-летний мужчина, 78-летняя женщина и 8-летняя девочка.

Напомним, первая серия взрывов прогремела в Харькове около 16:10, а спустя несколько минут был слышен еще один взрыв. О пусках вражеских КАБов предупреждал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. Мэр Игорь Терехов сообщил, что одно из попаданий в Харькове зафиксировано в десятый этаж многоэтажного жилого дома, пожара нет. Второй «прилет» пришелся по гаражам — около десяти из них горят. Также повреждена многоэтажка. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что попадание зафиксировано в двенадцатиэтажку и территорию рядом.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Министр МВД показал последствия «прилета» по Харькову, уже 17 пострадавших
Министр МВД показал последствия «прилета» по Харькову, уже 17 пострадавших
14.05.2024, 17:54
Враг ударил по жилой высотке в центре Харькова — Терехов
Враг ударил по жилой высотке в центре Харькова — Терехов
14.05.2024, 16:41
В Харькове вновь гремят взрывы: Синегубов пишет об ударах по городу
В Харькове вновь гремят взрывы: Синегубов пишет об ударах по городу
14.05.2024, 17:50
Главные новости Харькова 14.05: 17 пострадавших, «прилетело» по многоэтажке
Главные новости Харькова 14.05: 17 пострадавших, «прилетело» по многоэтажке
14.05.2024, 18:40
Один УМПБ ударил в дом в центре Харькова, еще два — по Алексеевке — Фильчаков
Один УМПБ ударил в дом в центре Харькова, еще два — по Алексеевке — Фильчаков
14.05.2024, 18:34
Терехов: Цель россиян – запугать постоянными обстрелами харьковчан (видео)
Терехов: Цель россиян – запугать постоянными обстрелами харьковчан (видео)
14.05.2024, 18:23

Новости по теме:

17:35
15 пострадавших в Харькове: мужчина тяжелый, у детей острая реакция на стресс
17:11
Удары военных РФ по Харькову: известно о девятерых пострадавших
16:57
Один из «прилетов» в Харькове — в 10-й этаж жилого дома, второй — в гаражи
16:41
Враг ударил по жилой высотке в центре Харькова — Терехов
16:23
В Харькове — «прилет» по району жилой застройки. Информация Терехова

Вы читали новость: «15 пострадавших в Харькове: мужчина тяжелый, у детей острая реакция на стресс»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 17:35;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До 15 возросло количество пострадавших от ударов по Шевченковскому району Харькова днем 14 мая".