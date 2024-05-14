Один из «прилетов» в Харькове — в 10-й этаж жилого дома, второй — в гаражи

Одно из попаданий в Харькове зафиксировано в 10-й этаж многоэтажного жилого дома, сообщает мэр Игорь Терехов.

«Без пожара. Сейчас проводится поквартирный обход и поиск возможных пострадавших», — информирует городской голова.

Второй «прилет» пришелся по гаражам — около десяти из них горят. Также повреждена многоэтажка.

«Попадание зафиксировано в 12-этажку и территорию рядом. Также повреждено не менее десяти гаражей на территории жилого дома. На месте работают специалисты. Информация о пострадавших не поступала. Продолжается поквартирный обход», — уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, первая серия взрывов прогремела в Харькове около 16:10, а спустя несколько минут был слышен еще один взрыв. О пусках вражеских КАБов предупреждал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. Мэр Игорь Терехов сообщил, что военные РФ нанесли удар по району жилой застройки. Позже он добавил, что известно об ударе по жилой высотке в центре Харькова. Начальник ХОВА Олег Синегубов написал, что было несколько ударов, в том числе по жилой застройке центральной части Харькова.