Один из «прилетов» в Харькове — в 10-й этаж жилого дома, второй — в гаражи
Одно из попаданий в Харькове зафиксировано в 10-й этаж многоэтажного жилого дома, сообщает мэр Игорь Терехов.
«Без пожара. Сейчас проводится поквартирный обход и поиск возможных пострадавших», — информирует городской голова.
Второй «прилет» пришелся по гаражам — около десяти из них горят. Также повреждена многоэтажка.
«Попадание зафиксировано в 12-этажку и территорию рядом. Также повреждено не менее десяти гаражей на территории жилого дома. На месте работают специалисты. Информация о пострадавших не поступала. Продолжается поквартирный обход», — уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Напомним, первая серия взрывов прогремела в Харькове около 16:10, а спустя несколько минут был слышен еще один взрыв. О пусках вражеских КАБов предупреждал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. Мэр Игорь Терехов сообщил, что военные РФ нанесли удар по району жилой застройки. Позже он добавил, что известно об ударе по жилой высотке в центре Харькова. Начальник ХОВА Олег Синегубов написал, что было несколько ударов, в том числе по жилой застройке центральной части Харькова.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, дім, дом, прилет, терехов, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Один из «прилетов» в Харькове — в 10-й этаж жилого дома, второй — в гаражи»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 16:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одно из попаданий в Харькове зафиксировано в 10-й этаж многоэтажного жилого дома".