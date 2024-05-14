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Один із «прильотів» у Харкові – у 10-й поверх будинку, другий – у гаражі

Події 16:57   14.05.2024
Олена Нагорна
Один із «прильотів» у Харкові – у 10-й поверх будинку, другий – у гаражі

Одне з влучань у Харкові зафіксоване в 10-й поверх багатоповерхового житлового будинку, повідомляє мер Ігор Терехов.

“Без пожежі. Зараз здійснюється поквартирний обхід і пошук можливих постраждалих”, — інформує міський голова.

Другий “приліт” припав по гаражах – близько десяти з них горять. Також пошкоджено багатоповерхівку.

Влучання зафіксовані у дванадцятиповерхівку та територію поряд. Також пошкоджено не менше десяти гаражів на території житлового будинку. На місці працюють спеціалісти. Інформація про постраждалих не надходила. Триває поквартирний обхід“, – уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, перша серія вибухів пролунала в Харкові близько 16:10, а за кілька хвилин було чутно ще один вибух. Про пуски ворожих КАБів попереджав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник. Мер Ігор Терехов повідомив, що військові РФ завдали удару по району житлової забудови. Пізніше він додав, що відомо про удар по житловій висотці у центрі Харкова. Начальник ХОВА Олег Синєгубов написав, що було кілька ударів, зокрема по житловій забудові центральної частини Харкова.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 16:57;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одне з влучань у Харкові зафіксоване в 10-й поверх багатоповерхового житлового будинку, повідомляє мер Ігор Терехов".