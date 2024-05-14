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РФ нанесла 7 авиаударов по Харькову, 20 пострадавших: фото последствий

Происшествия 19:17   14.05.2024
Оксана Горун
РФ нанесла 7 авиаударов по Харькову, 20 пострадавших: фото последствий

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что по Харькову было семь авиаударов. По данным Харьковской областной прокуратуры, количество пострадавших возросло до 20.

«Сегодня противник среди бела дня нанес семь авиаударов по жилому сектору Харькова. Количество пострадавших возросло до 18. Ранения получила 12-летняя девочка — она в среднем состоянии. А также 61-летняя женщина и 73-летний мужчина в легком», — проинформировал начальник ХОВА.

В Харьковской областной прокуратуре уточнили: количество пострадавших — уже 20.

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Фото: Олег Синегубов/telegram

«20 человек получили ранения и острую реакцию на стресс. Среди них шесть мужчин, 11 женщин и трое детей — две девочки 12 и 8 лет, а также 12-летний мальчик. Повреждены гражданские автомобили и гаражи, не менее 20 жилых и нежилых зданий, среди которых торговый центр, учебное заведение, магазины и т.д. Выбиты окна на входе одной из станций метро», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Предварительно российская армия ударила по городу УМПБ Д-30, один из них попал в многоэтажку, второй — в гаражи возле жилого дома. Горело не менее 15 гаражей.

прилеты по Алексеевке и центру 14 мая 2024 4
Фото: Олег Синегубов/telegram

Напомним, первая серия взрывов прогремела в Харькове около 16:10, а спустя несколько минут был слышен еще один взрыв. О пусках вражеских КАБов предупреждал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. Мэр Игорь Терехов сообщил, что одно из попаданий в Харькове зафиксировано в десятый этаж многоэтажного жилого дома, пожара нет. Второй «прилет» пришелся по гаражам — около десяти из них горели. Также повреждена многоэтажка. По предварительным данным облуправления Нацполиции, около 16:10 военные РФ нанесли удары по Шевченковскому району управляемыми авиабомбами.  В прокуратуре сообщили, что один УМПБ ударил в дом в центре Харькова, еще два — по Алексеевке.

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Фото: Олег Синегубов/telegram

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Фото: Олег Синегубов/telegram
прилеты по Алексеевке и центру 14 мая 2024 5
Фото: Олег Синегубов/telegram
прилеты по Алексеевке и центру 14 мая 2024 3
Фото: Олег Синегубов/telegram
прилеты по Алексеевке и центру 14 мая 2024
Фото: Олег Синегубов/telegram
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 19:17;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что по Харькову было семь авиаударов. По данным Харьковской областной прокуратуры, количество пострадавших возросло до 20".