Один УМПБ ударил в дом в центре Харькова, еще два — по Алексеевке — Фильчаков

По предварительным данным, тремя УМПБ Д-30 ударили военные РФ по Харькову около 16 часов 14 мая, сообщил руководитель облпрокуратуры Александр Фильчаков на месте попадания в многоэтажку в центре города.

По данным Фильчакова, вражеская авиация била с территории Белгородской области.

«Три боеприпаса попали в район жилой застройки Шевченковского района города Харькова. Сейчас мы находимся в 18-этажном жилом доме на 9-м этаже. Именно здесь, именно сюда прилетела управляемая авиационная бомба. На то время в этом доме находилось много местных жителей. Этот дом полностью был заселен гражданскими людьми. Никаких военных объектов или предприятий в этом районе нет», — подчеркнул руководитель облпрокуратуры.

Еще две управляемые авиабомбы упали в районе жилой застройки на Алексеевке. Там также много поврежденных домов.

Напомним, первая серия взрывов прогремела в Харькове около 16:10, а спустя несколько минут был слышен еще один взрыв. О пусках вражеских КАБов предупреждал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. Мэр Игорь Терехов сообщил, что одно из попаданий в Харькове зафиксировано в десятый этаж многоэтажного жилого дома, пожара нет. Второй «прилет» пришелся по гаражам — около десяти из них горели. Также повреждена многоэтажка. По предварительным данным облуправления Нацполиции, около 16:10 военные РФ нанесли удары по Шевченковскому району управляемыми авиабомбами. По данным Синегубова, пострадали 17 человек.