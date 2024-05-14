Один УМПБ вдарив у будинок у центрі Харкова, ще два по Олексіївці – Фільчаков
За попередніми даними, трьома УМПБ Д-30 ударили військові РФ по Харкову близько 16-ї години 14 травня, повідомив керівник облпрокуратури Олександр Фільчаков на місці влучання в багатоповерхівку у центрі міста.
За даними Фільчакова, ворожа авіація била з території Бєлгородської області.
“Три боєприпаси влучили в район житлової забудови Шевченківського району міста Харкова. Зараз ми знаходимося в 18-поверховому житловому будинку на 9-му поверсі. Саме тут, саме сюди прилетіла керована авіаційна бомба. На той час в цьому будинку перебувало багато місцевих мешканців. Цей будинок повністю був заселений цивільними людьми. Ніяких військових об’єктів або підприємств в цьому районі немає”, – наголосив керівник облпрокуратури.
Ще дві керовані авіабомби впали у районі житлової забудови на Олексіївці. Там також багато пошкоджених будинків.
Нагадаємо, перша серія вибухів пролунала в Харкові близько 16:10, а за кілька хвилин було чутно ще один вибух. Про пуски ворожих КАБів попереджав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник. Мер Ігор Терехов повідомив, що одне з влучань у Харкові зафіксоване в десятий поверх багатоповерхового житлового будинку, пожежі немає. Другий “приліт” припав по гаражах — близько десяти з них горять. Також пошкоджена багатоповерхівка. За попередніми даними облуправління Нацполіції, близько 16:10 військові РФ завдали ударів по Шевченківському району керованими авіабомбами. За даними Синєгубова, постраждали 17 людей.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 18:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За попередніми даними, трьома УМПБ Д-30 ударили військові РФ по Харкову близько 16-ї години 14 травня".