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Міністр МВС показав наслідки “прильоту” по Харкову, вже 17 постраждалих

Події 17:54   14.05.2024
Оксана Горун
Міністр МВС показав наслідки “прильоту” по Харкову, вже 17 постраждалих Фото: Ігор Клименко/телеграм

Міністр МВС Ігор Клименко опублікував фото з однієї з постраждалих від обстрілів багатоповерхівки у Харкові.

Харків. На місці каміння тут був чийсь дім. Поки росія не знищила його. Щастя, що вдома в момент удару нікого не було. Загалом по місту внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено багатоквартирні будинки. Всього постраждало 16 осіб, серед них – три дитини. Екстрені служби працюють на місцях ударів“, – написав Клименко.

“Кількість постраждалих – 17. Серед них 12-річний хлопчик та дівчинка 8 років. Вони перебувають у середньому стані. Десять жінок та п’ять чоловіків. Старшому чоловікові 87 років. Загалом один цивільний чоловік у тяжкому стані. 11 осіб отримали травми середнього ступеня. . П’ять у легкому стані. Шістьох людей госпіталізовано”, – поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, перша серія вибухів пролунала в Харкові близько 16:10, а за кілька хвилин було чутно ще один вибух. Про пуски ворожих КАБів попереджав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник. Мер Ігор Терехов повідомив, що одне з влучань у Харкові зафіксоване в десятий поверх багатоповерхового житлового будинку, пожежі немає. Другий “приліт” припав по гаражах — близько десяти з них горять. Також пошкоджена багатоповерхівка. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що влучання зафіксоване у дванадцятиповерхівку та територію поряд. Пізніше він повідомив, що кількість постраждалих зросла до 15-ти.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 17:54;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністр МВС Ігор Клименко опублікував фото з однієї з постраждалих від обстрілів багатоповерхівки у Харкові".