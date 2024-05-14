Министр МВД показал последствия «прилета» по Харькову, уже 17 пострадавших
Министр МВД Игорь Клименко опубликовал фото из одной из пострадавших от обстрелов многоэтажки в Харькове.
«Харьков. На месте камней здесь был чей-то дом. Пока россия не уничтожила его. Счастье, что дома в момент удара никого не было. В целом по городу в результате вражеских обстрелов повреждены многоквартирные дома. Всего пострадали 16 человек, среди них — три ребенка. Экстренные службы работают на местах ударов», — написал Клименко.
«Количество пострадавших – 17. Среди них 12-летний мальчик и девочка 8 лет. Они находятся в среднем состоянии. Десять женщин и пять мужчин. Старшему мужчине 87 лет. В общей сложности один гражданский мужчина в тяжелом состоянии. 11 человек получили травмы средней степени. Пять в легком состоянии. Шесть человек госпитализированы», — проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.
Напомним, первая серия взрывов прогремела в Харькове около 16:10, а спустя несколько минут был слышен еще один взрыв. О пусках вражеских КАБов предупреждал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. Мэр Игорь Терехов сообщил, что одно из попаданий в Харькове зафиксировано в десятый этаж многоэтажного жилого дома, пожара нет. Второй «прилет» пришелся по гаражам — около десяти из них горят. Также повреждена многоэтажка. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что попадание зафиксировано в двенадцатиэтажку и территорию рядом. Позже он сообщил, что количество пострадавших возросло до 15.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Клименко, мвд, министр, новости Харькова, пострадавшие, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 17:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министр МВД Игорь Клименко опубликовал фото из одной из пострадавших от обстрелов многоэтажки в Харькове".