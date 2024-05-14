Терехов про наслідки удару по Харкову: вибито 615 вікон
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок “прильоту” двох КАБів по місту пошкоджені сім житлових будинків, школа, гаражі та автомобілі.
“Внаслідок ранкового удару постраждало 7 житлових будинків, школа, два гаражних кооперативи, цивільні автівки. Сукупно вибито 615 вікон. Усі профільні служби міста працюють на місцях, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки“, – написав мер.
Нагадаємо, близько 06:05 ранку в Харкові пролунав вибух. Пізніше мер Ігор Терехов повідомив, що “приліт” — у Київському районі міста, де багато багатоповерхівок. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що постраждали чотири особи: чоловік 52 років та три жінки 66, 56 та 38 років. Вони мають гостру реакцію на стрес.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: КАБ, новини Харкова, прилет, терехов, удар;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 09:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок “прильоту” двох КАБів по місту пошкоджені сім житлових будинків, школа, гаражі та автомобілі".