Обстріли Харківщини за добу: загиблий і 13 постраждалих, дані ХОВА та ГУНП

Начальник ХОВА Олег Синєгубов та начальник ГУ Нацполіції Володимир Тимошко повідомили про наслідки обстрілів Харківської області та Харкова.

“Сьогодні вранці ворог вдарив по Харкову. Поліція виявила два місця влучання КАБів. З гострою реакцією на стрес до медиків звернулися троє громадян”, – поінформував Володимир Тимошко.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що постраждали чотири особи: чоловік 52 років та три жінки 66, 56 та 38 років.

“Зруйновані три гаражі та три пошкоджені”, – зазначив начальник ХОВА.

Він поінформував, що протягом доби загиблий та постраждалі були також у Коротичі (від удару Х-59 загинула одна людина, четверо чоловіків отримали поранення); Липцях (поранена 70-річна жінка) та Вовчанську (постраждали чотири особи).

“Вовчанськ. 13 травня військові рф безупинно гатили по місту з артилерії, РСЗВ, били з авіації КАБами. Поранені четверо чоловіків та дві жінки, всі цивільні. Пошкоджені та зруйновані приватні домоволодіння, житлові будинки, багатоповерхівки, господарчі споруди, гаражі, автомобілі”, – поінформував Володимир Тимошко.

За його даними, удар КАБом також припав по Веселому. По Боровій ударили з РСЗВ касетними боєприпасами – спалахнув ліс. У Козачій Лопані обстрілами пошкоджені два приватні будинки. У цих випадках обійшлося без постраждалих.